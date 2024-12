Titular incontestável, Savarino se consolida como líder no Botafogo

O Botafogo tem muito a comemorar: título da Libertadores, liderança no Campeonato Brasileiro e uma equipe consolidada. Savarino que o diga. O camisa 10 botafoguense foi o responsável pelo gol da vitória diante do Internacional na noite dessa quarta-feira (4).

Se não fosse pela vitória do Palmeiras, o Botafogo poderia ter soltado o grito de campeão mais uma vez em menos de uma semana. Apesar disso, os cariocas garantiram mais três pontos essenciais para os objetivos do Clube na temporada - e muito disso passa pelos pés de Savarino.

No Campeonato Brasileiro, o venezuelano é o líder de gols e assistências do Botafogo. Dos 27 jogos que esteve em campo na competição, balançou as redes em sete oportunidades e concedeu sete passes para gol, se tornando o destaque da equipe.

Savarino foi o responsável pelo gol do Botafogo diante do Inter (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Os números de Savarino no Brasileirão:

27 jogos (21 titular) 7 gols 7 assistências 14 participações em gols (!) 73 passes decisivos (!) 10 grandes chances criadas (!)

Não à toa, Savarino é bem quisto pelos torcedores. Anunciado em 11 de janeiro deste ano, o jogador assinou contrato com o Botafogo até dezembro de 2026, se tornando, na ocasião, a segunda contratação mais cara da história do Clube. O venezuelano custou pouco mais de R$ 13 milhões ao Alvinegro.

Titular incontestável do time de Artur Jorge, Savarino, inclusive, recebeu elogios do comandante na entrevista coletiva após a vitória diante do Inter. O treinador revelou que houve um intenso treino de bola parada e que a qualidade do atacante foi essencial para o lance.

- Quando temos este volume de jogos, com pouco tempo de recuperação, tempo de treino ou de trabalho, é importante que o detalhe esteja sempre presente. Também acertamos bem o pontapé do Savarino para poder finalizar. Foi escolhido para aquele momento, porque é um jogador diferenciado naquilo que é a sua capacidade de finalização. - disse o técnico.

Agora, o Botafogo tem mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro - o qual pode decretar mais um título na temporada. Os cariocas encaram o São Paulo no próximo domingo (8), no Nilton Santos, em jogo que decidirá o campeão brasileiro de 2024. Para o Glorioso, um empate é suficiente para levantar a taça. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).