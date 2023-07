- Foi fantástica a forma como me receberam e a palavra de apoio, de apreço por, num dia como esse... Para nós, em Portugal, é um dia normal de outono mas, aqui é um dia terrível, dia de inverno e estavam 20 mil pessoas a apoiar uma equipe numa eliminatória vinha com um 2 a 0 fora e vinha a jogar em casa. Isso só revela a paixão que as pessoas têm pelo clube e nos sentimos gratos por ter esse apoio atrás de nós - afirmou.