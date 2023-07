A estreia de Bruno Lage como treinador do Botafogo está confirmada para a noite desta quarta-feira (19). Após uma corrida do Alvinegro nos bastidores, o treinador teve sua inscrição regularizada no BID da CBF pela manhã e, com isso, o português estará na beira do gramado para o confronto com o Patronato, no Nilton Santos, às 19h, em partida válida pelo playoff das oitavas da Copa Sul-Americana.