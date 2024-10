Mudança nas datas da Copa do Brasil pode afetar o Botafogo; entenda (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 14:03 • Rio de Janeiro (RJ)

Líder do Brasileirão, o Botafogo pode ter um problema para a partida contra o Criciúma. Sem o Estádio Nilton Santos, que receberá shows de Bruno Mars, o Glorioso escolheu São Januário, casa do Vasco, para mandar a partida. O problema, porém, é que o confronto está marcado para o final de semana de 19 (sábado) e 20 (domingo). Anteriormente, isso não seria impeditivo, já que o Vasco viaja para encarar o São Paulo, fora de casa.

▶️ Dono do Botafogo, John Textor rebate críticas de dirigente do Grêmio: ‘Eduque-se’

▶️ Botafogo não poderá mandar jogo contra o Criciúma no Nilton Santos; entenda

Agora, após a decisão da CBF em adiar os jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil, o Vasco irá encarar o Atlético-MG, no dia 19, em São Januário, tornando a realização de Botafogo x Criciúma complexa, tanto por questões de operações da partida, quanto por manutenção do gramado. Se sentindo prejudicados por conta das mudanças, Vasco e Corinthians ainda tentam a reversão das datas para os dias originais (16 e 17 de outubro).

O RGC, no inciso 5º do Artigo 15, estipula que “Não será autorizada a transferência de partida para outro Estado nos últimos 5 (cinco) mandos de campo de cada Clube em competições ou fases de pontos corridos e nos últimos 2 (dois) mandos de campo em competições ou fases de caráter eliminatório (mata-mata)”.

Em novembro, o Botafogo pode voltar a ter o mesmo problema. Está previsto show da banda Forfun no dia 23 (sábado) no Nilton Santos. Próximo à data, no dia 23, 24 ou 25, a equipe de Artur Jorge joga como mandante contra o Vitória.