Gregore, do Botafogo, é absolvido pelo STJD

Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 13:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Volante do Botafogo, Gregore foi absolvido pelo STJD, em votação nesta segunda-feira (1), por conta da expulsão no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Bahia, na derrota por 1 a 0. O jogador havia sido denunciado no artigo 254 inciso I do CBJD, que se refere a praticar jogada violenta excessiva. O atleta foi absolvido por maioria de votos.

– Acho que foi a melhor decisão. Todos sabíamos que era um lance que trouxe prejuízo. O atleta ficou fora o segundo tempo todo e houve um grande prejuízo. Ficou claro que não houve agressão ou qualquer coisa nesse sentido. A defesa [do Botafogo] entende que a comissão disciplinar foi bem no sentido de absolver o jogador e não aplicar uma penalidade adicional além da expulsão da ocasião – disse André Alves, gerente jurídico do Botafogo.

Caso condenado, Gregore cumpriria a suspensão no Campeonato Brasileiro, já que o Botafogo foi eliminado pelo próprio Bahia na Copa do Brasil. Absolvido, poderá atuar neste sábado (5), contra o Athletico-PR, em Curitiba.