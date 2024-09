Botafogo não poderá mandar jogo contra o Criciúma no Nilton Santos; entenda

Botafogo deve encontrar uma data viável para jogar em sua casa, ou atuar em outro estádio do Rio de Janeiro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 14:23 • Rio de Janeiro

O Botafogo não poderá vender o mando do jogo contra Criciúma, pelo Brasileirão, em outro estado pelo regulamento da CBF. Por conta dos shows do cantor Bruno Mars no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, previstos para os dias 16, 19 e 20 de outubro, o Glorioso deve encontrar uma data viável para jogar em sua casa, ou atuar em outro estádio do Rio de Janeiro, como Maracanã, São Januário ou Raulino de Oliveira.

O RGC, no inciso 5º do Artigo 15, estipula que “Não será autorizada a transferência de partida para outro Estado nos últimos 5 (cinco) mandos de campo de cada Clube em competições ou fases de pontos corridos e nos últimos 2 (dois) mandos de campo em competições ou fases de caráter eliminatório (mata-mata)”.

Em novembro, o Botafogo pode voltar a ter o mesmo problema. Está previsto show da banda Forfun no dia 23 (sábado) no Nilton Santos. Próximo à data, no dia 23, 24 ou 25, a equipe de Artur Jorge joga como mandante contra o Vitória.

Em novembro de 2023, o Alvinegro passou por uma situação parecida. Nos dias 10 e 11 daquele mês, o Estádio Nilton Santos teve apresentação da banda RBD, criado a partir da telenovela mexicana Rebelde. Por conta disso, o time carioca recebeu o Grêmio em São Januário, no dia 9 de novembro do ano passado, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, e foi derrotado por 4 a 3 de virada em noite mágica do centroavante Luis Suárez, que anotou três gols.

O duelo entre Botafogo e Criciúma está marcado para o domingo do dia 20 de outubro. Porém, o Glorioso terá um compromisso contra o Athletico-PR, também pelo torneio dos pontos corridos, no próximo sábado (5), na Ligga Arena, em Curitiba.