Faltando cerca de 24h para a decisão da principal decisão da América, os preparativos seguem a todo vapor no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. O palco da final passa por grande transformação desde o inicio da semana, e agora, tudo em relação ao River Plate foi coberto.

continua após a publicidade

Desconto exclusivo Chopp Brahma Express 🍻 Chopp Brahma cremoso no conforto da sua casa! Ver mais Chopp Brahma Claro 10L

Economize mais de R$ 70

Chopp Brahma Claro 30L

Peça sem dor de cabeça

Chopp gelado e cremoso

Seu bar em casa

➡️ Atlético-MG x Botafogo: quanto os clubes já ganharam com premiação nessa Libertadores?

Com a preparação para o duelo entre Botafogo e Atlético-MG, escudos e fotos de jogadores do dono do estádio foram cobertos por uma grande lona preta que anuncia a final. Por ceder o Monumental, o River Plate arrecadou cerca de 2 milhões de dólares.

Entrada do Monumental de Nuñez, estádio do River Plate (Foto: Isabelle Favieri/Lance!)

A casa do River Plate, no entanto, não apresenta as melhores condições. Alguns setores ainda estão em obras, com coisas inacabadas.

Torcedores do River demonstram apoio ao Botafogo

Os torcedores do River Plate, em sua maioria, não estão imparciais nesta decisão. Afinal, grande parte está na torcida pelo Glorioso, uma vez que o time de Belo Horizonte eliminou a equipe argentina na semifinal.

continua após a publicidade

Desde o início da semana, os preparativos para decisão acontecem a todo vapor na capital argentina, mas a diferença é clara: os cariocas são maioria. Desde aviões lotados com botafoguenses até caravanas em centros turísticos, é comum ver torcedores com a camisa do Glorioso nas ruas de Buenos Aires.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Os apoiadores vem de todos os lugares do Brasil, e a quantidade impressiona. Segundo a Conmebol, cerca de 65.000 ingressos já foram comercializados para a partida no Monumental de Núñez, a maioria para torcedores do Botafogo. Mas não são só brasileiros que integram essa torcida.