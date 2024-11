Pedro Certezas manda recado para torcedores do Botafogo antes da final da Libertadores

O influenciador Pedro Certezar mandou um recado para os torcedores do Botafogo nesta sexta-feira (29), às vésperas da final da Libertadores. O Glorioso decide o título da competição continental contra o Atlético-MG no sábado (30), às 17h, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.

Em um pronunciamento publicado nas redes sociais, Certezas motivou os torcedores a sonharem com a conquista da América. Ele destacou que o atual momento do clube foi esperado por muito tempo pelos botafoguenses. Contudo, o influenciador manteve a cautela ao opinar sobre o resultado da partida.

- Rapaziada, chegou a hora, o momento que a gente esperou a vida inteira. Não só a gente, nossos país, avós, também esperaram a vida inteira. Nenhum botafoguense viu o que a gente vai ver sábado. Chegou a hora. Não estou cravando que a gente vai ser campeão, mas sim que chegou a nossa hora, a nossa chance e a gente precisa acreditar - iniciou o influenciador.

Além disso, Certezas também relembrou momentos ruins do Alvinegro no passado. Para chegar a final da Libertadores de 2024, o clube precisou dar a volta por cima, solucionar problemas financeiros e sair da Série B do Campeonato Brasileiro.

- É bom lembrar que há três anos o Botafogo estava em 13º lugar colocado na série B com uma dívida de R$ 1 bilhão. A gente não precisava de um milagre para subir, mas sim de vários milagres para continuar existindo. Eles, de certa forma aconteceram. Como é que não vamos acreditar agora? Chegou a hora. A gente sofreu por anos, mas fomos resilientes e não abandonamos. Vimos nosso clube renascer, e agora, é nossa hora de chegar a "glória eterna" - concluiu.

Botafogo na final da Libertadores

O clube carioca decice contra o Atlético-MG o título do torneio continental neste sábado (30), às 17h, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. Ambas as equipes chegaram a final do torneio com autoridade. O Glorioso eliminou o Peñarol, do Uruguai, com o placar agregado de 6 a 3. Com a mesma imposição, o Galo eliminou o River Plate, da Argentina, por 3 a 0.