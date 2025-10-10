Montoro passará por cirurgia e pode perder o restante da temporada do Botafogo

O Botafogo pode perder uma peça importante do elenco até o fim da temporada. Substituído no jogo da Argentina contra a Nigéria, pelas oitavas de final da Copa do Mundo Sub-20, o meia-atacante Álvaro Montoro teve diagnóstico de fratura na clavícula direita e precisará passar por cirurgia.

Montoro deixará o Chile, onde está sendo disputado o Mundial da categoria, e realizará o procedimento na Argentina com médicos da Seleção. A cirurgia será acompanhada por membros do departamento médico do Botafogo, que fará toda a parte de recuperação no Rio.

O tempo de recuperação será estipulado após exames de imagem durante a recuperação do camisa oito do Botafogo. A diretoria alvinegra não descarta que Montoro possa voltar aos gramados para as últimas rodadas do Brasileirão.

Lesão que preocupou o Botafogo

Montoro perdeu no corpo em jogada faltosa com um jogador nigeriano e caiu sobre o braço direito. Ele foi atendido ainda no campo, levantou, mas depois foi ao chão e não conteve as lágrimas.

Montoro preocupa o Botafogo após lesão (Foto: Reprodução)

Vestindo a dez de Maradona, Álvaro Montoro, camisa oito do Botafogo, foi substituído pelo atacante Gianluca Prestianni. Ele foi titular em todos os jogos dos hermanos na Copa do Mundo Sub-20. As câmeras da transmissão da geradora de imagens da Fifa flagraram o meia-atacante aos prantos enquanto era consolado por companheiros.

