Newton sobre título do Botafogo: ‘Enquanto tiver 1% de chance, a gente tem 99% de fé’

Vivendo a sua temporada mais consistente no profissional, o volante Newton tem sido um jogador importante para o Botafogo em 2025. Aos 25 anos, o jogador soma 37 partidas no ano, 25 delas como titular, e marcou seu primeiro gol em agosto, diante do Bragantino — um chute certeiro de fora da área que coroou sua evolução no clube.

continua após a publicidade

- Passou um filme na minha cabeça. Quando eu era da base, sempre me imaginava jogando, imaginava um dia fazer o gol e ver a torcida gritando, feliz, porque eu ajudei a equipe. É muito gratificante - lembrou o atleta em entrevista ao GE.

➡️ Lesão de jogador na Data Fifa revolta torcedores do Botafogo: ‘Grande chance’

Newton chegou ao Alvinegro em 2022 para integrar o time sub-23 e passou a ganhar espaço no elenco principal no ano seguinte. Em 2024, o Botafogo o comprou em definitivo da Jacuípense, da Bahia. No entanto, a forte concorrência no meio-campo o levou a ser emprestado ao Criciúma, experiência que o próprio jogador considera essencial para o seu amadurecimento. Pelo clube de Santa Catarina, Newton disputou 31 partidas, marcou um gol e deu uma assistência.

continua após a publicidade

- Quando soube (que seria emprestado), vi como uma grande oportunidade na minha carreira. (…) Eu vi aquilo como uma oportunidade e não de forma ruim - afirmou.

Newton em dividia com Jean Lucas no último jogo entre Botafogo e Bahia (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

➡️ Ex-Botafogo busca volta por cima para retornar ao futebol

De volta a General Severiano, o volante sonha em conquistar títulos pelo clube:

- Eu sonho em ganhar aqui, clube que mudou a minha vida. No momento que eu mais precisei, me acolheu. O que tenho que fazer e meu principal objetivo é ganhar títulos.

continua após a publicidade

Sobre o momento atual da equipe, Newton acredita que ainda há espaço para sonhar alto.

- Estamos no G-4… Por que não sonhar ainda? Enquanto tiver 1% de chance, a gente tem 99% de fé.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Versátil, o jogador se adapta a diferentes funções no meio-campo. Ele afirma que pode jogar tanto de primeiro, quanto de segundo volante.

- Acho que cada jogo tem uma história (…) Sempre fui acostumado nas duas funções, então não vejo dificuldade em nenhuma das posições.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Newton será desfalque no clássico contra o Flamengo, na próxima quarta-feira (16), mas retorna diante do Ceará, no dia 19, em Fortaleza.