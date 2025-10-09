Botafogo anuncia novo patrocinador até o fim de 2026

O Botafogo anunciou, nesta quinta-feira (9), um novo acordo de patrocínio para o uniforme da equipe profissional. A Vitória CUP será a mais nova parceira estratégica do clube e terá sua marca estampada na parte traseira inferior do calção alvinegro até o fim de 2026.

A estreia do novo patrocinador acontecerá já na próxima quarta-feira (15), no clássico contra o Flamengo, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Antes da pausa para a Data Fifa, o Alvinegro perdeu para o Internacional no Beira Rio.

De acordo com o clube, a parceria tem como foco o fortalecimento da marca Botafogo e a ampliação de oportunidades comerciais, reforçando o posicionamento do Glorioso no mercado. Marcelo Furtado, diretor comercial do Alvinegro, destacou a importância do novo vínculo.

— O patrocínio da Vitória CUP tem como objetivo fortalecer ativamente o Botafogo e contribuir para o desenvolvimento do futebol brasileiro, por meio de um novo campeonato que já demonstrou grande sucesso em sua primeira realização durante o Mundial de Clubes — afirmou o dirigente.

Vinicius Domingues, CEO da Vitória CUP, também celebrou o acordo, ressaltando o peso da visibilidade que o clube oferece.

— Estou muito feliz em fechar essa parceria com o Botafogo. O clube é um ativo de visibilidade muito grande, e é isso que buscamos. Associar nossa marca a uma equipe que vem se destacando dentro e fora de campo é motivo de orgulho — declarou.

A Vitória CUP é uma empresa especializada na organização de torneios internacionais amistosos, reunindo grandes clubes do futebol mundial. A competição busca oferecer experiências competitivas de alto nível durante pré-temporadas, datas FIFA e pausas de campeonatos, com foco em inovação e excelência operacional.

