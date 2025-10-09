Lesão de jogador na Data Fifa revolta torcedores do Botafogo: ‘Grande chance’

O Botafogo é um dos clubes que mais tem sofrido com lesões na temporada 2025, e mais uma baixa foi registrada no elenco de Davide Ancelotti. Nesta quarta-feira (8), Álvaro Montoro se lesionou no jogo da Seleção Argentina no Mundial sub-20, e os torcedores do Glorioso ficaram revoltados.

Com estreia surpreendente contra o PSG no Mundial de Clubes, Montoro foi aos poucos se consolidando como um pilar do Botafogo. O jovem de apenas 18 anos é um dos jogadores mais queridos pela torcida, e vinha se destacando mesmo em uma temporada de oscilação do clube carioca.

Assim que a notícia da lesão de Montoro começou a circular, os torcedores do Botafogo ficaram revoltados nas redes sociais. Para a maioria, foi um erro liberar o jogador para o Mundial sub-20. Veja abaixo.

Nesta quarta-feira (8), Álvaro Montoro, destaque do Botafogo, deixou a partida entre Argentina e Nigéria, pela Copa do Mundo Sub-20, no primeiro tempo e chorando por causa de dores no ombro direito.

Montoro perdeu no corpo em jogada faltosa com um jogador nigeriano e caiu sobre o braço direito. Ele foi atendido ainda no campo, levantou, mas depois foi ao chão e não conteve as lágrimas. A cena não preocupa só o Botafogo, como também os Hermanos, que avançam às quartas de final.

Vestindo a dez de Maradona, Álvaro Montoro, camisa oito do Botafogo, foi substituído pelo atacante Gianluca Prestianni. Ele foi titular em todos os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo Sub-20, na campanha de nove pontos da Argentina.

Ao ser levado ao banco de reservas, o jogador iniciou tratamento na região com bolsa de gelo. As câmeras da transmissão da geradora de imagens da Fifa flagraram o meia-atacante aos prantos enquanto era consolado por companheiros.