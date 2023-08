O Botafogo foi eliminado da Sul-Americana pelo Defensa y Justicia. O Glorioso não conseguiu garantir a classificação na casa do adversário em uma péssima atuação do setor defensivo. Além do fim do sonho do título inédito, os cariocas perderam a oportunidade de somar R$ 3,9 milhões ao que o time já garantiu em premiação.