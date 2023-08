A delegação do Botafogo sofreu um enorme susto na ida quando se encaminha para o Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Um grupo de torcedores do Fluminense atirou pedras e outros objetos em direção ao ônibus em que estavam os jogadores e a comissão do Glorioso. Em um vídeo divulgado pelo "ge" é possível identificar um torcedor no momento em que arremessa uma pedra contra o veículo do Alvinegro.



A pedra atingiu a janela onde estava o atacante Carlos Alberto. O jogador foi atingido por estilhaços de vidro, mas passou por consulta médica e não preocupa para o jogo contra o Defensa y Justicia, nesta quarta-feira (30), às 19h, em Buenos Aires, pela Copa Sul-Americana.