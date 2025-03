O Botafogo viveu uma temporada dos sonhos em 2024. Com a conquista da Libertadores e do Brasileirão, jogadores do elenco estrelado viveram o melhor ano da carreira, e talentos individuais sobressaíram ao coletivo. Foi o caso do volante Gregore, um dos principais destaques do time campeão da América.

Nos últimos 12 meses, o jogador acumula 141 desarmes pelo Glorioso, sendo o brasileiro com mais desarmes do mundo, ao lado de João Gomes, do Wolverhampton. Atrás de ambos, o veterano Casemiro, do Manchester United, e Raniele, do Corinthians, tiveram 134 e 130 desarmes, respectivamente.

Confira a lista

João Gomes - 141desarmes - 41 jogos -Wolverhampton Gregore - 141 desarmes - 57 jogos - Botafogo Casemiro - 134 desarmes - 43 jogos - Manchester United Raniele - 130 desarmes - 55 jogos - Corinthians Wanderson - 130 desarmes - 42 jogos - Pohang Steelers William - 128 desarmes - 57 jogos - Cruzeiro Paulo Henrique - 122 desarmes - 54 jogos - Vasco Matheuzinho - 120 desarmes - 60 jogos - Corinthians Andrey Santos - 116 desarmes - 34 jogos - Strasbourg

Números de Gregore pelo Botafogo

62 jogos (47 titular) 3 gols 2 assistências 90% acerto no passe 25 passes decisivos 146 desarmes 269 bolas recuperadas 47% eficiência nos duelos 140 faltas cometidas 16 cartões amarelos 2 cartões vermelhos

O ex-Flamengo acumula cinco convocações pela Seleção Brasileira, enquanto o jogador alvinegro nunca foi chamado para defender a Amarelinha. Em 2024, Gregore acumula133 desarmes, 274 ações defensivas (3º do time), 219 bolas recuperadas d 267 duelos ganhos (2º do time). Além disso, foi decisivo em jogos importantes na temporada fazendo gols contra o Palmeiras e São Paulo, na reta final do Brasileirão.

O volante chegou ao Glorioso por cerca de R$ 13,4 milhões e assinou contrato até 31 de dezembro de 2026. Sendo um dos principais jogadores da equipe campeã continental, Gregore atuou em 62 jogos com a camisa alvinegra, com três gols e duas assistências. Um deles foi na última rodada do Brasileirão, contra o São Paulo, em vitória que rendeu o título nacional depois de 29 anos.

Pela importância no elenco, o jogador chegou a ser sondado pelo Al-Rayyan, clube de Artur Jorge, ex-treinador alvinegro, para uma transferência ao Catar no início do ano. Mas, rejeitou a proposta afirmando estar feliz no Glorioso. Além do clube cataria, também despertou o interesse do Atlético-MG.

Visto como uma peça importante no elenco, o Botafogo negocia a renovação de contrato até o fim de 2028. Além da extensão do vínculo por mais dois anos, a renovação ainda inclui aumento do salário e da multa rescisória do jogador.

Gregore volta a campo pelo Alvinegro na estreia do Brasileirão 2025, no domingo, dia 30 de março, em duelo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, a partir das 16h (de Brasília). A partida marca o confronto entre o vice e o campeão brasileiro da última temporada.