Paiva analisa Botafogo na Libertadores e cutuca argentinos: ‘Bom que pensem assim’

O Botafogo abriu o treino para a imprensa, nesta quinta-feira (20), para o 14º treino sob o comando de Renato Paiva. Após a preparação no CT Lonier, o técnico analisou o grupo na Libertadores e respondeu sobre a opinião da imprensa argentina sobre o Alvinegro ser o 'mais fraco entre os brasileiros.'

O treinador pregou respeito com as equipes que integram o Grupo A, mas cutucou os hermanos ao dizer que o Glorioso pretende mostrar o contrário do que foi dito, e cutucou a ausência do Boca Juniors. Para Renato Paiva, não há adversários fáceis na competição continental.

– Olha, primeiro, que bom que eles pensam assim. Fico super feliz que na Argentina se conhecesse do Botafogo. Porque aquilo que nós vamos fazer é mostrar precisamente o contrário. Não sou eu que vou considerar se isso é uma falta de respeito ou não. Eu respeito todos, olho para o grupo como um grupo muito difícil, como olho para os outros grupos como grupos muito difíceis. Obviamente que há um escalonamento de equipas mais difíceis na teoria, mas, por exemplo, se fôssemos à teoria, o Boca Juniors estava na Libertadores e não estava o Alianza Lima. E aconteceu o contrário. Portanto, temos de ter todos muito cuidado, muito respeito, e estar preparados para jogar contra todos da mesma forma. Não olhar a classificações, não olhar a nacionalidades, não olhar a escudos com quem vamos jogar. Se as pessoas pensam isso, do Botafogo. É só um desafio para o Botafogo chegar lá e provar exatamente o contrário. Mas é um grupo difícil. Obviamente poderia ser mais difícil, poderia ser mais fácil. Mas quando olhas para uma competição como a Libertadores, vai encontrar facilidade aonde? Não há.

O Alvinegro integra o Grupo A com Estudiantes (ARG), Universidad del Chile (CHI) e o Carabobo (VEN). Mas, apesar de chegar nesta temporada como o atual campeão da América, a imprensa argentina não encara o Botafogo como favorito.

– Estudiantes, Botafogo, Universidad del Chile e Carabobo, esse é um grupo facílimo. Na Libertadores não tem jogo fácil, mas é um grupo para se classificar (o Estudiantes). Hoje, o Botafogo é o brasileiro mais fácil. A visita em Santiago do Chile não será simples, e veremos em que circunstâncias na Venezuela com o Carabobo. Mas, o Botafogo me parece 50/50, perdeu muito potencial que tinha. - analisou um programa esportivo.

O clube carioca faz sua estreia na competição contra o Universidad del Chile, no dia 2 de abril, em Santiago. Perguntando se o treinador já conhece o adversário, Paiva foi sucinto, mas frisou 'não ter medo'.

– Sei algumas coisas porque já estudei. É um time que joga com três meias, uma linha de três atrás normalmente, que tem alguns jogadores como Aránguiz, que são jogadores com experiência. Mas vou falar um pouco mais sobre isso, porque se não vou dar, vou dar coisas para o meu colega da UDC e não vou fazer. É um time que merece todo o respeito. O início nessas competições é sempre difícil para ambos. Muito respeito, mas sem medo.

Depois de um mês de treinos com o novo treinador, o Botafogo volta a campo, em jogos oficiais, contra o Palmeiras, no domingo, 30 de março, no Allianz Parque. A bola rola a partir das 16h (de Brasília) para o duelo entre o vice e o campeão do campeonato nacional de 2024.