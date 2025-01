André Jardine desembarcou na Cidade do México neste domingo (5) e confirmou a permanência no América-MEX. Com isso, o Botafogo segue na busca por um novo técnico para a temporada 2025. O Alvinegro já entrevistou outros treinadores para ocupar o cargo.

- Voltando ao trabalho, muito motivado. Acredito que essa semana vamos esclarecer tudo com o América e faremos uma entrevista coletiva mais organizada. Sim (André Jardine fica), aqui estamos. Vamos com tudo - afirmou André Jardine aos jornalistas mexicanos no desembarque.

Sem Jardine, Botafogo busca outro nome

O Botafogo tinha André Jardine como "plano A" para assumir o cargo. O Alvinegro ofereceu dois anos de contrato para o técnico, com aumento salarial. O clube trabalha com um prazo para ter um novo comandante: até o dia 14 de janeiro, data da reapresentação do elenco.

O cargo de comandante do Botafogo está vago, pois Artur Jorge deixou o clube rumo ao Al-Rayyan, do Qatar, com qual assinou contrato até 2027.

