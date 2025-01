O zagueiro Philipe Sampaio foi emprestado ao Atlético-GO na última janela de transferências, e agora retorna ao Botafogo com o fim do contrato de empréstimo, mas não deve permanecer no Alvinegro para a próxima temporada. O jogador recebeu sondagens do Mirassol e Coritiba, além de uma proposta da Portuguesa-SP.

O atleta chegou ao Glorioso no início de 2022, como a primeira contratação de John Textor na era SAF, vindo do Guingamp, da segunda divisão francesa, onde atuou por dois anos. Philipe Sampaio foi revelado pelo Santos e tem passagem pela base do São Paulo. Depois, se transferiu para a Europa, onde jogou pelo Boavista, de Portugal, pelo Akhmat Grozny, da Rússia, e pelos portugueses Feirense e Tondela.

Pelo Atlético-GO, o defensor entrou em campo apenas uma vez, na derrota por 2 a 0, contra o Vitória, no Antônio Accioly, quando foi titular. Desde então, não atuou mais pelo Dragão na temporada. Pelo Glorioso, o jogador atuou em 45 partidas e marcou um gol.

Visando manter a forma física, Philipe Sampaio abriu mão das férias e já iniciou a sua preparação para 2025. Apesar de ter contrato com o Botafogo até 2025, o jogador não será aproveitado pela comissão técnica e já recebeu sondagens de clubes brasileiros e internacionais.

No início de 2023, o zagueiro concedeu uma entrevista exclusiva ao Lance! e relembrou de um episódio que aconteceu no clássico entre Vasco x Botafogo, realizado em fevereiro deste ano. O zagueiro caiu desacordado no gramado do Maracanã e precisou ficar dias internado no hospital.

- Foi difícil reagir, porque era uma oportunidade para mim entrar em um clássico contra o Vasco. Depois da parada técnica, eu comecei a me sentir muito mal. Aí eu vejo a minha vista mal. Na hora eu penso: "Não é possível. Me ajuda, Senhor. Eu quero estar em campo". É um jogo que todo mundo quer jogar, né? Era um jogo contra o Vasco e o próximo era contra o Flamengo. Aí chegou uma hora que eu apaguei. Depois daquilo, eu não lembrei mais. Aí fica uma reflexão para mim: você está no Maracanã lotado e depois você vai para uma UTI. Não pude tomar banho, aparelhos ligados na cabeça e no coração, luz acesa, UTI... aí você faz uma reflexão da vida. Muitas vezes não é um jogo ou um campeonato, mas é a nossa vida e a nossa família - declarou Sampaio.

