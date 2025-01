Patrick de Paula sobre erro em pênalti para o Botafogo: ‘Bato assim’

O Botafogo perdeu a terceira partida em quatro jogos no Campeonato Carioca na noite dessa quarta-feira (22), mas o time podia ter saído de campo no Nilton Santos com um resultado melhor. Isso porque o alvinegro teve dois gols anulados e um pênalti desperdiçado diante do Volta Redonda. Ao fim do jogo, o meio-campista Patrick de Paula assumiu a responsabilidade pela penalidade máxima, que ele chutou para fora após escorregar na cobrança.

➡️Veja a classificação do Campeonato Carioca

O lance aconteceu aos 34 minutos do segundo tempo, quando Botafogo já perdia por 2 a 1 e jogava com um homem a mais — Cayo Tenório fora expulso. Na cobrança, Patrick de Paula bateu com força, mas escorregou e chutou longe do gol.

— Bato pênalti assim, minha característica é essa. Eu e o Matheus Nascimento somos os batedores oficiais, e como ele não estava mais em campo eu peguei a bola para bater — explicou o jogador após a partida.

— Tenho total responsabilidade pelo pênalti que bati. Não queria perder, mas escorreguei, foi uma fatalidade. Já bati pênalti inclusive em decisões e concretizei em gol. Fico muito triste por não ter feito gol, mas feliz pelo desempenho, nós estamos evoluindo cada vez mais — ponderou o jogador.

O meia do Botafogo também disse entender as vaias, e mais uma vez não fugiu da responsabilidade. Falando com calma, ele demonstrou entender a torcida.

— Sei da minha responsabilidade. Agora é levantar a cabeça, porque domingo já tem mais jogo e tenho que estar preparado. Só erra quem bate. Não queria errar, mas aconteceu.

Patrick de Paula exalta produção do Botafogo

Apesar do início de Campeonato Carioca ruim, com três derrotas em quatro jogos, sendo duas delas no estádio Nilton Santos, Patrick de Paula considera que o Botafogo tem feito boas partidas. Para ele, falta ao time definir quando as chances aparecem.

— Nos três jogos [que o Botafogo perdeu] nós criamos bastante, tivemos bastante volume, chances de gol, mas não conseguimos concretizar — avaliou.