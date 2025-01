Mercado da Bola: Botafogo faz última tentativa por Bitello

A novela entre Botafogo e Bitello ganhou mais um capítulo. Apesar do desejo do jogador de deixar o Dínamo de Moscou, o clube russo não tem facilitado as negociações, e rejeitou a terceira proposta feita pelo Alvinegro, que agora tenta sua última proposta para encerrar as tratativas.

O jovem de 25 anos foi o primeiro nome que surgiu como possível reforço nesta janela de transferências, sendo um desejo do clube e do próprio atleta. Mas, o Dínamo tem dificuldade as negociações para liberar o meia. Foram três proposta milionárias recusadas, a última, nesta quinta-feira (16), de € 15 milhões fixos mais € 2 milhões em bônus, cerca de R$ 102 milhões na cotação atual, segundo a Rádio Tupi.

Antes disso, o clube brasileiro já havia feito propostas de € 10 milhões (R$ 62 milhões) e de € 13 milhões (R$ 80,5 milhões), mas os valores desta quarta proposta ainda são desconhecidos.

Mesmo com mais uma negativa, a diretoria da SAF já preparou uma nova oferta como uma última tentativa pelo jogador, que meio às negociações, decidiu permanecer no Brasil e não se apresentar ao clube russo para a sequência da temporada.

A vontade de Bitello é deixar a Rússia devido às guerras. O jogador avisou ao clube que não deseja permanecer, mas o Dínamo não deseja negociar o meia. Os russos pagaram cerca de € 10 milhões pelo jogador e entendem que o meia tem um perfil em alta no mercado, mas mesmo os altos valores oferecidos pelo Botafogo, não foram suficientes para convencê-los.

Bitello é visto como uma opção a Almada, anunciado nesta semana pelo Lyon, da França. Desde que chegou ao Dínamo, o jogador atuou em 46 partidas, marcou 11 gols e deu nove assistências.

Além do Alvinegro, Bitello também desperta o interesse do Flamengo, que já tentou o jogador em duas oportunidades anteriores, mas não conseguiu chegar a um acordo com a equipe russa. Mas, agora, a partir do aviso do jogador do interesse de deixar o país, a situação é diferente.

