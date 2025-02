Na manhã da última quarta-feira (20), a Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou uma operação na comunidade Fallet-Fogueteiro, em Santa Teresa. A ação resultou na prisão de Claudevan Santos da Silva Filho, suspeito de envolvimento no assalto à residência de João Paulo Magalhães, presidente do Botafogo A operação contou com a participação de 40 agentes da 10ª DP (Botafogo) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

O crime ocorreu no dia 23 de janeiro de 2025. Três homens armados e encapuzados invadiram a casa de Magalhães, utilizando uma área de mata adjacente para acesso. O segurança da residência foi subjugado, amarrado, agredido e torturado durante aproximadamente três minutos. Os criminosos fugiram com duas armas, uma pistola e um fuzil, que foram posteriormente recuperadas pela polícia.

A prisão de Claudevan é um avanço nas investigações para desarticular uma quadrilha especializada em roubos a imóveis de luxo. O Instituto de Identificação Félix Pacheco (IIFP) auxiliou na identificação de um dos envolvidos. A polícia segue em busca dos demais participantes do crime.

- As investigações vão prosseguir para identificar outros autores. Informalmente, o preso alegou ter praticado o roubo para pagar dívidas. Agora a gente vai apurar com quem era essa dívida e qual era o valor dessa dívida. A vai tentar colher o termo de declaração dele no sentido de saber quem é que participou desse evento com ele - declarou delegado Alan Duarte, da 10ª DP.

Assaltantes durante a invasão a casa de João Paulo Magalhães, presidente do Botafogo (Foto: Reprodução)

