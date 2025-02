O Botafogo apresentou, nesta terça-feira (25), o zagueiro Jair e atacante Nathan Fernandes, em coletiva de imprensa no Nilton Santos. Os jovens atletas falaram sobre o sentimento de defender o Alvinegro e expectativas para disputar a final da Recopa Sul-Americana, que acontece nesta quinta-feira (27).

O defensor de 19 anos chegou ao clube como o quinto reforço da janela de transferências. O jogador ex-Santos, assinou até o fim de 2028, e é uma das principais apostas do Alvinegro para a temporada e exigiu um alto investimento da SAF para fechar o negócio, que acabou com a transferência de Tiquinho Soares ao Peixe. Jair rechaçou notícias de que ele não queria fechar com o Botafogo, e revelou detalhes sobre as negociações que tiveram início na última janela do ano passado.

- Desde a primeira investida do Botafogo em mim, desde a primeira proposta, que foi no meio do ano passado, já queria estar aqui, já tinha dado sinal para o meu empresário para dar inicio a negociação, só que o clube (Santos) não liberou, então meu desejo sempre foi estar aqui, estava na Seleção agora, surgiram muitas matérias falando que não queria estar aqui, mas meu desejo sempre foi estar aqui, estava focado na Seleção, por isso não falei nada, estou muito feliz de estar aqui, espero que possa retribuir todo carinho e todo o cuidado que você tiveram comigo.

Sobre pressão de defender o Botafogo

- Todo clube do Brasil, todo clube grande tem uma certa pressão, e nós estamos acostumados com isso. Sobre a fase do Botafogo, eu cheguei a pouco tempo, mas já dá para ver no elenco que é um elenco muito trabalhador, todos estão muito focados em um só objetivo, e se Deus quiser vamos sair dessa má fase. Já temos uma final na quinta, que já podemos provar um pouco do nosso trabalho, e se Deus quiser vamos virar a partida e sair daquilo.

Sobre a indefinição do treinador

- A gente tem um treinador, que é o Caçapa, ele está como interino, mas ele é o nosso treinador, a gente confia no trabalho dele, estamos felizes com o trabalho dele, estamos unidos, focados pelo objetivo e, como eu falei, se Deus quiser, vamos dar a volta por cima e já temos uma final pela frente, se Deus quiser, vamos virar a partida e ser campeão.

Nathan e Jair estavam juntos com a Seleção Brasileira na disputa no Sul-Americano sub-20, onde foram campeões. O atacante lesionou a coxa esquerda contra a Colômbia, no dia 7 de fevereiro, e ainda não tem previsão para entrar em campo. Ele está fazendo trabalho e fortalecimento na academia, mas deve ser poupado no duelo contra o Racing.

- No meu caso, tive uma lesão na Seleção Brasileira, no segundo jogo da fase final, uma lesão que eu precisava arriscar lá, eu vim para cá me tratar, fiz a exames aqui, deu o grau ali, mas eu já estou fazendo academia, já estou fazendo exercício de força, hoje eu quase fui para o campo, mas eu prefiro me resguardar, por um período de três/ quatro meses, e eu acho que é importante, eu estou tranquilo, estou trabalhando, estou me esforçando para voltar mais rápido para o campo e para poder mostrar muito bom.

Nathan já jogou com o Cuiabano, e revelou que o lateral o mandou mensagens para que ee fechasse com o Botafogo. Além disso, afirmou que está feliz por estar mais próximo de sua família, já que o atacante é de Campos dos Goytacazes, interior do Rio de Janeiro.

- Ele (Cuiabano) ficou mandando mensagem falando: 'vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, você vai gostar, é maneiro, e tal.' E eu tava maluco pra ter que ir pra cá logo. Acho que é um clube tradicional, acho que todos sabem disso. Eu tô muito feliz de estar aqui, acho que a gente recebe. Eu sou de Campos dos Goytacazes, interior do Rio de Janeiro. Eu sou muito familiar, acho que tá perto dos meus avós, minha mãe tá aqui. Tô muito feliz de estar perto deles. E agora é aproveitar no futebol e também tá perto deles.

Agora, o Botafogo volta a campo contra o Racing, nesta quinta-feira (27), a partir das 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelo jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana. A final continental pode ser o ponto de virada para recuperar o planejamento da temporada, e ganhar confiança para a sequência. A equipe perdeu o jogo de ida por 2 a 0, e precisa reverter um placar por pelo menos dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis.