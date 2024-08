Matheus Martins celebra primeiros gols pelo Botafogo e pondera peso do resultado na decisão pela Libertadores: ‘Aumenta a cobrança’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 01:49

Matheus Martins marcou os primeiros gols com a camisa do Botafogo na goleada sobre o Flamengo. Após a partida, em entrevista na zona mista, o atacante alvinegro revelou o "gostinho" em balançar a rede do maior rival. Além disso, o jogador também ponderou sobre o peso do resultado na decisão de quarta-feira (21), pela Libertadores. Confira no player acima.

Matheus Martins marcou os primeiros gols pelo Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

🎙️ CONFIRA TODAS AS RESPOSTAS DE MATHEUS MARTINS NA ZONA MISTA:

- Aumenta a nossa confiança e aumenta a cobrança. O resultado que fizemos hoje foi muito grande. Então a cobrança também vai vir. Não vai ser fácil, mas vamos trabalhar para conseguir a classificação.

- Muito bom marcar contra o Flamengo. Nosso principal rival no Brasil.

- Muito feliz por esse começo e pelos dois gols hoje. Vai ficar marcado na minha carreira. Agora, é continuar trabalhando com os pés no chão para conquistarmos grandes coisas neste ano.

- Da mesma forma que eles fizeram o gol e provocaram. É clássico, cada um querendo vencer e querendo o melhor para o seu time. Mas feliz pela vitória.

- A gente teve oportunidade para fazer mais. Ficou de bom tamanho. Fizemos uma grande partida. A torcida veio mais uma vez e apoiou a gente. Nosso grupo está muito feliz com essa vitória de hoje.

- Nosso grupo está muito unido e fechado. Vai ser um grande jogo na quarta-feira, em São Paulo. Não vai ser fácil. Com muita humildade e pés do chão, se continuarmos nessa pegada, a gente vai conseguir grandes coisas neste ano.

- Não teve nenhum papo. Sabemos que na nossa casa temos que nos impor. Ele sabe que a gente precisava voltar a assumir a liderança. Graças a Deus deu tudo certo e conseguimos uma grande vitória. Agora é pensar no meio da semana.

- Estou chegando agora e sou muito novo ainda. Acabei de fazer 21 anos. Penso na Seleção Brasileira. Mas agora é trabalhar e fazer o meu papel. O time que o professor botar em campo é o que acha melhor para começar o jogo e a gente vai estar à disposição para fazer o melhor quando entrar.