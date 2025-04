Mateo Ponte x Vitinho: torcedores do Botafogo apontam quem deve ser o titular

A vitória sobre o Juventude, por 2 a 0, no último sábado (5), serviu para recuperar a confiança do Botafogo e trazer de volta a boa fase de alguns jogadores do elenco. Além de encerrar o jejum de gols, o Alvinegro teve uma atuação sólida e com o brilho de atletas que estavam sendo pouco utilizados, como Mateo Ponte.

O lateral-direito substituiu Vitinho logo no início do segundo tempo, e sua entrada mudou o curso do jogo. O Botafogo ganhou mais velocidade, conseguiu manter a posse de bola e chegar com mais perigo na área adversária. E a melhora rapidamente se traduziu no resultado.

Depois de cinco minutos de pisar em campo, Ponte iniciou jogada no campo de defesa e passou para Savarino, que abriu para Cuiabano na esquerda. O camisa 66 fez ótimo cruzamento para o lateral-direito, que chutou de primeira para ampliar o placar.

Minutos depois, o jogador protagonizou mais uma jogada que terminaria em um terceiro gol do Glorioso, dando uma assistência para um golaço do Igor Jesus, mas acabou anulado por impedimento.

A boa atuação agitou os debates entre os torcedores sobre a titularidade na posição. Apesar de Vitinho ser um pilar na direita, não chega a ser uma unanimidade. Por isso, o Lance! perguntou aos alvinegros, em enquete no WhatsApp, qual seria a preferência para assumir a lateral-direita.

De cerca de 800 votos, a escolha por Mateo Ponte venceu por 75,17%, enquanto o brasileiro ficou com 24,83%.

Mateo Ponte x Juventude

1 gol (!)

1 finalização (1 no gol)

13/16 passes certos

1/1 cruzamento certo

1/1 passe longo certo

0 dribles sofridos (!)

Agora, o Botafogo vira a chave para o duelo contra o Carabobo, da Venezuela, pela segunda rodada da Libertadores, na próxima terça-feira (8), a partir das 19h (de Brasília), no Nilton Santos. O Glorioso perdeu o primeiro jogo na competição por 1 a 0 para a Universidad del Chile, em Santiago, na última semana.