Botafogo começa novo trabalho com foco em resgate de brilho

O Botafogo se reapresenta na manhã deste domingo (4) no CT Lonier para dar início aos trabalhos da temporada de 2026. Agora sob novo comando à beira do campo, o Alviengro foca em um ano bem diferente de 2025, mirando melhor desempenho e voltar a brigar por títulos.

O primeiro dia de atividade já contará com a presença do novo técnico, o argentino Martín Anselmi, de 40 anos, que chega para o lugar de Davide Ancelotti. Nova ruptura, mas, ao menos, com início de nova metodologia na preparação.

Em 2026, o Botafogo tem a oportunidade de um começo de ano melhor, diferente dos últimos três, quando abriu mão do Campeonato Carioca. Com Brasileirão iniciando no fim de janeiro, a tendência é de que o time titular use o Estadual no mais alto nível para um laboratório, buscando entrosamento e ritmo de jogo.

Martín Anselmi chegou ao Rio de Janeiro para assumir o Botafogo (Foto: Lucas Borges/Lance!)

Botafogo não pode perder tempo

As primeiras decisões acontecerão logo em fevereiro, quando o Glorioso irá enfrentar o Nacional de Potosí, da Bolívia, na segunda fase preliminar da Libertadores. Avançado, irá enfrentar Argentino Juniors-ARG ou Barcelona-EQU na última etapa antes da fase de grupos — a participação é crucial para o projeto.

É ano para o Botafogo recuperar a confiança e voltar a brilhar. A temporada passada mostrou certa instabilidade do projeto, com trocas no elenco e desempenho longe do edperado, tendo fracassado nas três frentes e distante da briga pelos títulos.

A SAF acertou a contratação do atacante Lucas Villalba, que estava no Nacional-URU, e agora tenta se resolver nos bastidores para se livrar do transfer ban pela dívida com o Atlanta United na compra de Thiago Almada, para avançar por novos reforços. O grupo perdeu seu capitão Marlon Freitas e tem outros destaques em evidência no mercado.

Em preparação, o Botafogo estreia na temporada no próximo dia 15, contra a Portuguesa, fora de casa, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. O planejamento indica que os dois primeiros jogos serão com time alternativo, repleto de jovens, enquanto peças principais passam por recondicionamento.

