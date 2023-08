- Em relação ao meu crescimento, vai junto com a equipe. Quando tem coletivo muito forte, o individual acaba sobressaindo. Não só comigo, com o elenco todo se destacando. Fico feliz, tive um pouco de dificuldade no começo, acho que é normal, chegando em clube novo, companheiros novos, mas sei do meu potencial, do que me fez chegar até aqui, muito trabalho e humildade. Foi difícil chegar até aqui, foram anos lutando para voltar a vestir camisa de um clube muito grande como o Botafogo, jogar em alto nível. Agradeço a todos os treinadores, como o mister Bruno. Ele falou “vou pegar muito no seu pé” quando chegou, eu gosto, quero aprender, não tem idade para isso - afirmou.