- Foi uma exibição para olhar para os pontos positivos da primeira virada da equipe, que teve controle emocional para continuar jogando. Soube ter a atitude de ir crescendo. É um trabalho fantástico com esses homens. Esse é o compromisso do Botafogo ir jogo a jogo com este empenho e esta dedicação. Tivemos a capacidade de virar o jogo com os que iniciaram e com os que vieram do banco. Pelo número de oportunidades que criamos poderíamos ter concretizado, mas o futebol é isso - disse.