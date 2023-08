Foi com emoção, mas o Botafogo conquistou mais uma vitória dentro de casa nesta temporada. Desta vez, pela Sul-Americana, o Glorioso saiu atrás no placar frente ao Guaraní, do Paraguai. No entanto, na etapa final, Tiquinho Soares e Hugo comandaram a virada do Alvinegro, que venceu por 2 a 1.