O Guaraní logo ameaçou o Botafogo. Camacho passou por dois alvinegros e esticou para Gil Romero concluir rente à trave. Aos dois minutos, um vacilo de Victor Sá deu margem para a equipe paraguaia sair na frente. Raúl Cáceres cruzou e, na sobra, Moreira fez o cruzamento. Romeo Benítez apareceu livre de marcação para concluir. Em desvantagem, o Glorioso foi à frente e tentou jogadas pelos lados com Victor Sá e Di Plácido. Em uma delas, o camisa 24 cruzou e Eduardo, por um triz, passou da bola. Os "aborígenes", por sua vez, "cozinhavam" o jogo com cera e eram traiçoeiros ao engatarem contra-ataques com Camacho e Federico Santander, e chegaram a comemorar um segundo gol com Camacho, mas o lance foi anulado por impedimento. Na reta final, a equipe de Bruno Lage teve sua chance mais clara, quando Marlon Freitas encheu o pé e a bola carimbou o travessão de Munoz. Mas, as tentativas de Victor Sá, Janderson e Gustavo Sauer esbarravam na falta de precisão.