O Botafogo venceu de virada o Guaraní-PAR, por 2 a 1, no Nilton Santos, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Glorioso saiu atrás no placar logo aos 2 minutos, mas não conseguiu marcar na primeira etapa. Com as entradas de Tiquinho Soares e Segovinha no intervalo, o time melhorou e dominou a partida. O atacante marcou de pênalti e deu a vitória ao Alvinegro.