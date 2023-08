A maneira como o Botafogo saiu de campo eliminado para o Defensa Y Justicia nas quartas de final da Copa Sul-Americana rendeu críticas do lateral-esquerdo Marçal. Em entrevista após a derrota por 2 a 1 para a equipe argentina, o capitão alvinegro se queixou da postura da equipe no Estáido Florencio Sola, em Buenos Aires. Aos olhos do camisa 21, houve hesitações do Glorioso no gramado.