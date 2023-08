- O responsável sou eu. Eu tomei todas as decisões e não me arrependo de nenhuma. Peço para os torcedores continuarem apoiando. Venho trabalhando muito, de forma humilde. Aqui têm pessoas de caráter. Independentemente de coisas que possam acontecer no caminho, o torcedor precisa continuar apoiando o time, que vive um momento lindo. A minha exigência é ter um registro de equipe grande. O nosso trabalho é de exigência. É neste clube que entrei. A minha exigência é que eles continuem fazendo o que fizeram aqui e aumentar e os adeptos aparecerem nessa hora e dar apoio à equipe se sentir motivada - disse.