Acabou a Sul-Americana de 2023 para o Botafogo. Nesta quarta (30), o Alvinegro foi derrotado pelo Defensa y Justicia por 2 a 1 no estádio Francisco Sola e ficou sem a vaga na semifinal da competição. Nicolás Fernández marcou os dois gols da equipe argentina. Bologna, contra, fez o do Botafogo. O Defensa, campeão da Sul-Americana em 2020, espera o vencedor da eliminatória entre LDU e São Paulo, que será decidida nesta quinta (31), no Morumbi. Os equatorianos venceram a ida por 2 a 1. Veja os melhores momentos de Defensa 2 a 1 Botafogo no player acima!