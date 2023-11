Capitão do Botafogo, Marçal reprovou a atuação do Alvinegro na derrota para o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. Em entrevista, o lateral-esquerdo afirmou que a equipe não encarou a partida como deveria, mas pede paciência aos torcedores.



- Não fizemos um bom jogo, não encaramos como uma final, como um clássico que é. Acredito que a gente tem que trazer o que fizemos de bom e retomar isso. Apesar das derrotas nos últimos jogos, fizemos boas partidas. O duelo contra o Palmeiras foi condicionado por um momento do jogo. Não é justificativa pelos gols que tomamos, mas o time vinha bem, estava competindo. É levantar a cabeça, pensar no que não fizemos hoje e olhar o próximo jogo, pois continuamos em primeiro e temos todas as condições de manter.