Um dos principais jogadores do Vasco, Maicon exaltou a vitória de sua equipe sobre o Botafogo e afirmou que o Cruz-Maltino fez um jogo perfeito diante do líder do Brasileirão. Em entrevista ao fim da partida, o zagueiro também ressaltou a volta por cima do time na competição.



- Nós fizemos um jogo perfeito. Jogamos contra um adversário muito forte. A equipe foi muito competitiva, igualamos na vontade, na qualidade do grupo. Passamos por momentos difíceis, mas nunca abaixamos a cabeça. Demos uma volta por cima espetacular. A entrega no dia a dia. E graças essa entrega e dedicação, a gente conseguiu dar uma volta por cima e ganhar do líder. Temos muito pela frente ainda. Mas o Vasco ainda tem muito a fazer no Campeonato Brasileiro.