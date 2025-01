Botafogo vê início de vida difícil no Carioca com planejamento atrasado e derrota na estreia

O Botafogo vê um início de vida difícil devido ao planejamento atrasado da equipe principal e a derrota na estreia para o Maricá. Ainda assim, o Alvinegro tem 10 rodadas para se recuperar em busca de uma classificação às semifinais do Campeonato Carioca.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

O Glorioso conviveu nos últimos dois anos com o pesadelo de disputar a Taça Rio, o que significa que o clube não ficou entre os quatro melhores colocados da Taça Guanabara. Nesse momento, o Botafogo revive o passado recente, principalmente por ter começado no torneio com o pé esquerdo.

Além da derrota, o Alvinegro tem o agravante de que o elenco principal só se reapresenta aos treinos no dia 14 de janeiro devido a participação no Intercontinental, em dezembro de 2024. Com isso, a equipe alternativa que foi derrotada para o Maricá atuará nos três próximos compromissos.

continua após a publicidade

Dentre esses jogos, o Botafogo encara o Volta Redonda, que é tratado como a 5ª força do Campeonato Carioca, uma vez que o Voltaço disputará a Série B do Brasileirão em 2025. A equipe conta com nomes conhecidos, como Wellington Silva, Chay e Kelvin e vê o confronto diante do Glorioso como chave em busca de uma vaga na semifinal do estadual.

Com 12 dias de preparação, o elenco principal do Alvinegro deve retornar aos gramados para enfrentar o Bangu, pela 5ª rodada da competição. Em sete compromissos, o Botafogo encara os três clássicos sem poder deixar muitos pontos pelo caminho caso sonhe em reverter o recente histórico negativo no Campeonato Carioca.

continua após a publicidade

Além disso, o Botafogo segue sem um comandante definido no início do ano desde a saída de Artur Jorge para o Al-Rayyan. Essa questão afeta o planejamento e a janela de transferências do clube, que já perdeu Thiago Almada, Adryelson e aguarda a saída de Luiz Henrique, enquanto Jair surge como a grande novidade para 2025 até aqui.

Diante desse início ruim e do planejamento atrasado, o Botafogo luta contra o drama de jogar mais uma vez a Taça Rio. O clube não conquista o Campeonato Carioca desde 2018 e luta para encerrar um jejum que já dura sete anos após um 2024 dos sonhos com a inédita Libertadores e o segundo Brasileirão.