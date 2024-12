Luiz Henrique provoca rivais e exalta Botafogo: ‘Beijo para quem falou que não tem torcedor’

Durante a festa do título do Botafogo na Libertadores, Luiz Henrique comemorou a conquista e aproveitou para alfinetar os rivais. O atacante responde provocações ao tamanho da torcida do Glorioso.

➡️ Botafogo vence o Atlético-MG e é campeão da Libertadores pela primeira vez na história

- Um beijo para quem falou que não tem torcedor.

A festa foi marcada para a enseada de Botafogo, nome de um agradável bairro do Rio e, desde sábado (30), também do mais novo campeão da América. A delegação chegou ao local pouco depois das 18h, e demorou pelo menos mais uma até começar um desfile em carro aberto com a taça da Libertadores da América.

A celebração também teve muitos celulares ao alto. Quase todo mundo queria fazer vídeos e fotos para registrar o momento, com a alegria exalando no entorno, a taça ao alto em segundo plano e a belíssima paisagem do Pão de Açúcar ao fundo.

Luiz Henrique foi um dos principais destaques do time na Libertadores de 2025. Eleito o "Herói da Final", prêmio dado ao melhor jogador da decisão continental, o atacante marcou o primeiro gol do Glorioso após sobra de bola na área, e contribuiu diretamente para o segundo, sofrendo pênalti cometido por Everson no triunfo sobre o Atlético-MG por 3 a 1.

Botafogo ou Lyon? Luiz Henrique revela planejamento para 2025

Questionado sobre seu futuro no Botafogo, Luiz optou por desconversar e focar na conquista histórica da Glória Eterna.

- Vixe, não sei. Quero ganhar esse Brasileiro agora. Vamos em busca porque a torcida merece. Aí em 2025 a gente conversa sobre isso (risos). Eu quero muito ficar. Mas não posso falar muito. Tenho só que pensar no Brasileiro agora - afirmou o camisa 7.

Números de Luiz Henrique com a camisa do Botafogo

⚽ 52 jogos

⌛ 3.681 minutos em campo

🥅 12 gols

📤 5 assistências