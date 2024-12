Em uma vitória heroica, com um jogador a menos, o Botafogo se sagrou campeão da Libertadores, vencendo o Atlético-MG por 3 a 1. Felipe Neto, um dos mais famosos e icônicos torcedores do Glorioso, declarou seu amor pelo time e descreveu a sensação de ver o time conquistar a primeira Libertadores da sua história.

continua após a publicidade

➡️Sálvio Spínola aponta dois pênaltis não marcados em jogo do Brasileirão; veja

Leia o texto de Felipe Neto

Talvez seja difícil de entender, para quem não vive, o que significa realmente o futebol. Acredito que esta seja a foto mais feia que já tiraram de mim na vida, mas eu só consigo lembrar da beleza do momento. A sensação de euforia desmedida que me acometeu como se o mundo pudesse acabar naquele instante, em meio a lágrimas, gritos e a mais genuína felicidade.

Não deve ser fácil, para alguém como a Ju, que antes de me conhecer nem sequer sabia direito o que era esse esporte. Ao longo de 2022, ela estava lá segurando minha mão em várias partidas, ainda confusa. Em 2023, ela segurou minha mão em praticamente todos os jogos do ano. Ela viu o sofrimento, a dor, a angústia… E por vezes ela dizia: “não entendo, meu Deus, não entendo”. E aí veio 2024. Ela, mais uma vez, de mãos dadas comigo em cada jogo, acreditando que poderia ser diferente. E no dia 30/11/2024, no momento do primeiro gol do Botafogo, em meio aos gritos, vejo a Ju chorando copiosamente. No apito final, ela chorava tanto quanto eu. Ali, acredito que ela substituiu a incompreensão pelo “agora entendi”. Explicar era impossível, ela só entendeu vivendo, sentindo e se permitindo.

Não se trata apenas de jogadores, bola, disputa e rivalidade. É coisa de alma, esse tal de futebol. É a mais profunda irracionalidade capaz de controlar o mais racional dos indivíduos. Não há nada igual. E se você não vive, apenas não entende. Obrigado, Botafogo. Obrigado por existir. Obrigado por ter me escolhido. Obrigado.

➡️Mauro Cezar dá fim a polêmica e elege o título mais épico da Libertadores

Felipe Nato no jogo do Botafogo na final da Libertadores em Bueno Aires (Foto: Reprodução)

Botafogo conquista Libertadores sobre o Atlético-MG

Botafogo conquista Libertadores sobre o Atlético-MG

Na partida, Luiz Henrique, Alex Telles e Júnior Santos marcaram para o Glorioso, enquanto Vargas descontou para o Galo. O primeiro tempo foi de emoções do início ao fim e uma montanha-russa de sentimentos para os torcedores de Atlético-MG e Botafogo. Logo no primeiro tempo, Gregore foi expulso e protagonizou a expulsão mais rápida em finais de Libertadores da história.