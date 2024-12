Textor se impressiona com festa do Botafogo e agradece Gabigol: ‘Adoro o Flamengo’

John Textor, dono do Botafogo, esteve presente na festa do título da Libertadores na zona sul do Rio de Janeiro, neste domingo (1). O dono da SAF falou do Flamengo com uma repórter. O Alvinegro chegou de Buenos Aires nesta tarde e foi direto ao encontro da torcida, que lotou a praia de Botafogo.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo vence o Atlético-MG e é campeão da Libertadores pela primeira vez

O ADM TÁ IGUAL AO BOSS: BOTANDO RITMO NA FESTA! ⭐️🔥🏆 #TempoDeBotafogo pic.twitter.com/sbzEKmMLsR — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 1, 2024

- Nunca vivi nada parecido com isso. Eu não sabia o que esperar. É a dor de muitos anos se transformando em alegria. Estou muito feliz de estar aqui e mostrar ao mundo. É incrível.

O CEO ainda aproveitou para perguntar para a repórter sobre o resultado da partida entre Flamengo e Internacional, no Maracanã, nesta tarde de domingo. Após receber notícia da vitória do Rubro Negro, Textor surpreendeu com sua declaração.

continua após a publicidade

- Eu adoro o Flamengo. Quero agradecer ao Rodolfo Landim, quero agradecer ao Gabigol, quero agradecer ao Wesley. Todos os meus jogadores favoritos do Flamengo. Ótimo trabalho. Rio de Janeiro - completou Textor.

Interdições para a festa do Botafogo

Vias da zona sul do Rio estão interditadas desde as 13h e permanecerão fechadas até o fim da festa - não há previsão de horário. Por causa disso, a prefeitura do Rio reiterou o pedido para que os cariocas utilizem o transporte público.

continua após a publicidade

- O Rio de Janeiro hoje é todo alvinegro. Vai ser uma celebração linda. O Rio de Janeiro merece, o Botafogo merece. Vai ser no bairro com o nome do clube, na praia com o nome do time e naquela paisagem fantástica, com o Pão de Açúcar ao fundo - afirmou o prefeito Eduardo Paes.

Paes informou ainda que a prefeitura oferecerá estrutura para quem for ao local para comemorar com os campeões da América

- A Guarda Municipal vai estar presente, agentes da CET-Rio, ambulâncias da Secretaria Municipal de Saúde, e agentes da Comlurb. Já conversei com o governador Cláudio Castro, e a Polícia Militar também estará presente - completou.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo