- A gente quer sempre vencer e pontuar. No final do jogo, se a gente tiver com um gol de desvantagem e tiver a possibilidade de ir para a área e o mister autorizando, eu vou. Cheguei até ter um contato com a bola num cruzamento do Cuesta. Vamos levantar a cabeça e seguir trabalhando. É uma derrota num jogo de Campeonato Brasileiro, que sao 38 rodadas. Buscar o equilibrio e seguir trabalhando forte - declarou o goleiro.