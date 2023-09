Em partida acirrada, o Botafogo perdeu para o Flamengo por 2 a 1, neste sábado (2), no Nilton Santos, pela 22° rodada do Brasileirão. Retornando ao time depois de um período lesionado, Tiquinho Soares teve atuação regular no período em que esteve em campo. Victor Sá, autor do gol alvinegro, e Adryelson receberam as maiores notas do Glorioso.