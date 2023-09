O Flamengo tirou a invencibilidade do Botafogo do Nilton Santos na era com gramado sintético. Em partida inspirada do "Rei dos Clássicos", Bruno Henrique, os rubro-negros garantiram a vitória por 2 a 1 na noite deste sábado (2), pela 22ª rodada do Brasileirão. Marlon Freitas (contra) e o camisa 27 fizeram os gols flamenguistas. Victor Sá marcou para os alvinegros.