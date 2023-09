A torcida do Flamengo fez do assunto 'caiu no tapetinho' um dos mais citados do 'X' - antigo Twitter - após o apito final da vitória rubro-negra, na noite deste sábado (2). A provocação é em alusão à música dos torcedores do Botafogo para temporada, visto que a equipe tinha 100% de aproveitamento atuando como mandante no Brasileirão.