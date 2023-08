Apesar da ida para a Seleção, o goleiro do Glorioso não desfalcará o clube na briga pelo título do Brasileirão. O time do técnico Fernando Diniz jogará nos dias 08 e 12 de setembro, já o Botafogo encara o Flamengo no dia 02 e só retorna aos gramados contra o Atlético-MG, no dia 16 do mesmo mês.