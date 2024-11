A final da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo acontece em três dias, mas a cidade de Buenos Aires já vive uma invasão alvinegra de torcedores brasileiros. Desde o início da semana, os preparativos para decisão acontecem a todo vapor na capital argentina, mas a diferença é clara: os cariocas são maioria.

Desde aviões lotados com botafoguenses até caravas em centros turísticos, é comum ver torcedores com a camisa do Glorioso nas ruas de Buenos Aires. Com a empolgação da vitória sobre o Palmeiras, na última quarta-feira (26), e a emoção de ver seu time pela primeira vez na final de um torneio continental, os botafoguenses foram em peso para a Argentina.

Os apoiadores vem de todos os lugares do Brasil, e a quantidade impressiona. Segundo a Conmebol, cerca de 65.000 ingressos já foram comercializados para a partida no Monumental de Núñez, a maioria para torcedores do Botafogo. Mas não são só brasileiros se integram essa torcida.

Torcedores de clubes locais como River Plate e Boca Juniors também demonstram seu apoio ao time do Rio de Janeiro. O motivo dos fãs da equipe de Gallardo não é muito difícil de adivinhar. Foram eliminados da competição justamento pelo Atlético-MG, rival do Glorioso na decisão. Porém, os "bosteros" também acompanham a torcida pelo Alvinegro.

A cidade promete ficar mais cheia nos próximos dias. Mais de 100 ônibus com torcedores do Botafogo já foram confirmados rumo à Buenos Aires. São cerca de 55 caravanas com saídas de 12 estados brasileiros.

Caravanas por todo o Brasil

Com ônibus saindo de norte a sul do Brasil, a logística impressiona. Confira o número de ônibus confirmados por estado:

• Rio de Janeiro: 66 ônibus

• Santa Catarina: 9 ônibus

• Espírito Santo: 5 ônibus

• Minas Gerais: 5 ônibus

• Rio Grande do Sul: 3 ônibus

• Paraná: 3 ônibus

• Distrito Federal: 3 ônibus

• Mato Grosso do Sul: 2 ônibus

• Mato Grosso: 1 ônibus

• Rondônia: 1 ônibus

• São Paulo: 1 ônibus

A decisão inédita entre os brasileiros acontece no próximo sábado (30), a partir das 17h (de Brasília). Já são cerca de 65 mil ingressos vendidos para a partida no Monumental de Núñez, e a estimativa da Conmebol é de um público entre 70 mil e 75 mil torcedores presentes no estádio.

Enquanto o Glorioso busca seu primeiro título continental, sua torcida já mostra que, onde quer que a Estrela Solitária esteja, ela nunca estará sozinha. A força dessa mobilização promete transformar a cidade dos 'hermanos' em um pedaço de General Severiano.

Avião repleto de botafoguenses pousa em Buenos Aires

Torcida do Botafogo no Allianz Parque em duelo contra o Palmeiras pelo Brasileirão. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)