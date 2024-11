A semana mais importante da história do Botafogo começou com boas notícias. Depois da vitória 3 a 1 sobre o Palmeiras, pela 36ª rodada do Brasileirão, na última quarta-feira (26), o Glorioso agora pode virar o seu foco para a final da Libertadores, contra o Atlético-MG, no sábado (30), como líder do campeonato nacional e com confiança para ir em busca do título continental inédito. Para isso, o clube contará com milhares de torcedores em Buenos Aires para empurrar o time.

Durante toda a temporada, a festa alvinegra nas arquibancadas tem chamado atenção de torcedores por todo o Brasil. A cada jogo, como mandante, uma nova surpresa em forma de mosaicos, fumaças, faixas e bandeiras que se renovam a cada duelo. Na Libertadores, os torcedores botafoguenses inovaram a cada partida com desenhos dupla-faces e com LED que tiraram o fôlego a cada fase da competição. Os grandes responsáveis por essa festa são os membros do Movimento Ninguém Ama Como A Gente.

O grupo é especializado na organização de festas e ações relacionadas a eventos esportivos, com foco na arquibancada do Botafogo F.R. Criado em 2017, sem vínculo com torcidas organizadas, o grupo acumula mais de 30 espetáculos produzidos. O Lance! conversou com Lara di Mello, designer do projeto, que contou como é o processo para a produção dos eventos.

— Entre organizadores, criadores e administradores são pelo menos 30 pessoas envolvidas no Movimento Ninguém Ama Como A Gente. Nos dias de montagem de mosaico, contamos com uma média de 100 voluntários para posicionar os papéis nas cadeiras do Estádio Nilton Santos - disse.

A designer revelou que da elaboração da ideia até o preenchimento da arquibancada com os papéis, eles levam de cinco a dez dias. Lara explicou como são definidos os temas que vão ilustrar as arquibancadas em cada partida:

— Primeiro começamos analisando o momento do Botafogo (o que o time precisa, qual a competição, qual o tom que a torcida quer). Depois, buscamos na internet por inspiração. Na maioria das vezes, essas ideias vem de comentários de torcedores. Nossa principal diretriz é: falar sempre do Botafogo. Não iremos colocar algo na arquibancada que não tenha a ver com o clube: sua história, suas cores, seus ídolos, seus mascotes. E nossa torcida manda muitas sugestões para a gente.

Principal dificuldade na preparação da festa?

— O horário e o público presente são sempre desafios que temos que nos preparar. Jogos muito cedo em dias de semana (como Botafogo x Universitario esse ano, às 19h da noite) criam um desafio na chegada cedo dos torcedores, o que pode comprometer o desenho do mosaico. Levando isso em consideração, buscamos alterar o desenho para algo mais centralizado, necessitando assim de menos pessoas para completar o mosaico.

Palpite para a final?

— É difícil imaginar qualquer coisa diferente de um bom jogo em campo. Somos um dos melhores times do Brasil, e acredito que vivemos um momento melhor que o Galo. Acredito no placar de 2x0 para o Botafogo.

Para a festa em Buenos Aires, a organizadora revelou que há preparativos para a final, mas fez surpresa em relação ao que está sendo pensado. O Movimento aguarda a liberação dos materiais para decidir qual festa será possível realizar no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Você também pode ajudar

— Para executar essas ações, são realizadas campanhas de arrecadação na internet, sempre com apoio popular de sua torcida. Além disso, sempre convidamos a torcida para se voluntariar ajudando na montagem dessas festas. Nada disso seria possível sem o apoio da torcida mais apaixonada do Brasil. - finalizou a designer.

O Botafogo entra em campo neste sábado (30) para o duelo da vida. Em sua primeira final de Libertadores, a equipe de Artur Jorge estará embalado pelo apoio de sua torcida Monumental de Núñez, em busca da Glória Eterna. Cerca de 65.000 ingressos já foram comercializados. A bola rola a partir de 17h (de Brasília).

Mosaico preparado pelo Mov. Ninguém Ama Como A Gente para a semifinal da Libertadores (Foto: Isabelle Favieri/Lance!)

