Com delegação completa, Botafogo desembarca em Buenos Aires

O Botafogo desembarcou no Aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, no noite desta quarta-feira (27). O avião com a delegação alvinegra pousou na capital argentina às 18h40 (de Brasília). O time seguiu para o hotel em Pilar, que fica a 49 km da capital argentina, chegando por volta das 20h15 (de Brasília).

continua após a publicidade

Chopp Brahma Express Chopp Brahma Express Futebol em casa fica melhor com Chopp Brahma Express! Cupom LANCECHOPP para R$ 50 OFF. Bora pedir? Agendar meu Chopp Brahma! Quero saber mais!

➡️Empresa ‘interrompe’ comercial na Globo e exibe gol do Botafogo no Palmeiras; veja

Todos os jogadores do elenco viajaram para a final da Libertadores. O zagueiro Bastos, que saiu com dores na coxa esquerda na vitória do Glorioso sobre o Palmeiras, na última terça-feira (26), viajou normalmente com a delegação. O angolano será melhor avaliado nas próximas horas para saber se terá condições de atuar na decisão.

Confira a programação do Botafogo

Quinta-feira (28):

Treinamento à tarde, fechado para a imprensa, no CT do Tigres.

Sexta-feira (29):

Treinamento aberto para a imprensa nos primeiros 15 minutos, às 10h, também no CT do Tigres. Reconhecimento oficial do Monumental de Núnez (palco da final), às 13h. Coletiva de imprensa de Arthur Jorge, às 13h45.

O Botafogo encara o Atlético-MG, no próximo sábado (30), às 17h (de Brasília), no Estádio Monumental de Núnez, em Buenos Aires (ARG), pela final da Libertadores 2024.

continua após a publicidade

Botafogo venceu o Palmeiras por 3 a 1, na última rodada do Brasileirão (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo