Depois de sofrer uma grave lesão no joelho no início de outubro, o zagueiro Kaio Pantaleão, do Botafogo, passou por cirurgia na quarta-feira (22) para reconstrução do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho direito.

O tempo de recuperação informado pelo clube é de nove meses a partir da cirurgia, fazendo com que o atleta tenha previsão de volta somente em julho de 2026. No meio tempo, fará sessões de fisioterapia e recondicionamento físico para poder retornar oficialmente aos gramados.

— Hoje começa uma nova fase. Com paciência, foco e fé, sigo firme na recuperação, acreditando que cada dia de esforço é um passo mais perto de voltar ainda mais forte. Gratidão a todos que estão comigo nessa jornada. O corpo descansa, mas a mente continua lutando. 🙏 — publicou Kaio em suas redes sociais.

O Alvinegro volta à campo no domingo (26), quando enfrenta o Santos, às 16h, no Nilton Santos, pela 30ª rodada do Brasileirão. O time está em sexto lugar, com 46 pontos, e precisa vencer para seguir na briga por uma vaga direta na Libertadores.

Relembre a lesão de Kaio Pantaleão

A contusão aconteceu na vitória do Alvinegro sobre o Bahia, pela 26ª rodada do Brasileirão. O lance que tirou Kaio da temporada foi na reta final do jogo, aos 35 minutos. O jogador havia marcado o que seria o terceiro gol, mas foi anulado por posição irregular. Ronaldo, goleiro adversário, entrou na dividida e a perna esquerda do defensor alvinegro ficou presa, provocando a torção. A consequência foi a ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e do menisco do joelho esquerdo.

O zagueiro chegou ao clube em junho de 2025 para reforçar o elenco antes do Mundial de Clubes. Desde então, somou 15 jogos e 1241 minutos em campo.

