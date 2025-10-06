Péssima notícia para o Botafogo. Zagueiro titular da equipe comandada por Davide Ancelotti, Kaio Pantaleão sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e do menisco do joelho esquerdo, passará por cirurgia e só voltará aos gramados em 2026.

Kaio Pantaleão sofreu a lesão na vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, pelo Brasileirão, no dia 1/10, no Nilton Santos. Com isso, foi desfalque na derrota para o Internacional, fora de casa, no último sábado, substituído por Gabriel Bahia.

O lance que tirou Kaio Pantaleão da temporada aconteceu na reta final do jogo, aos 35 minutos. O jogador havia marcado o que seria o terceiro gol, mas foi anulado por posição irregular. Ronaldo, goleiro do Bahia, entrou na dividida e a perna esquerda do defensor alvinegro ficou presa, provocando a torção.

Em nota, o Botafogo afirmou que o tempo de recuperação será de nove meses a partir da realização da cirurgia. O procedimento ainda não tem data marcada.

Botafogo vive fase complicada

Há a expetativa pelo retorno do angolano bastos no mês de outubro, ainda que o zagueiro necessite passar pelo período de transição. Sem Kaio, Gabriel Bahia aparece como provável substituto pela direita, com David Ricardo brigando pela posição. Alex Telles e Marçal, laterais, se recuperam de lesão, assim como o volante Danilo.

O Botafogo volta a campo no dia 15, contra o Flamengo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso ocupa a 4ª colocação, com 43 pontos somados.