Botafogo tem retornos importantes em reapresentação no CT

O Botafogo se reapresentou na última terça-feira ao CT Lonier após a vitória sobre o Ceará e iniciou a preparação de olho no duelo com o Santos, no domingo (26), no Nilton Santos. O grupo que foi a campo contou com novidades e aumentaram as esperanças do técnico Davide Ancelotti.

O clube divulgou fotos da atividade que mostram Danilo, Alex Telles, Savarino e Arthur Cabral no gramado, ainda que sem detalhes sobre trabalho com o restante do elenco. A expectativa é de retorno em breve para as últimas rodadas do Brasileirão.

Botafogo sofre com lesões

Danilo se recupera de lesão muscular sofrida no dia 17 de setembro, no empate por 3 a 3 com o Mirassol. No planejamento do departamento médico, o jogador voltaria no fim de outubro após cerca de oito semanas afastado.

Danilo em campo de volta às atividades no Botafogo (Vítor Silva/Botafogo)

Já Alex Telles desfalcou o time comandado por Davide Ancelotti nos últimos cinco compromisso devido a quadro de dores no joelho esquerdo, enquanto Savarino não foi a campo contra o Ceará por dores musculares. Na semana cheia para preparação, a dupla pode figurar na lista do jogo de domingo.

Outra novidade no Lonier foi o centroavante Arthur Cabral, que treinou com uma proteção na mão esquerda. O jogador sofreu fratura no clássico com o Flamengo e está sendo constantemente avaliado pelo departamento médico — enquanto isso, Chris Ramos aproveitou a chance e marcou um dos gols no Castelão.

Enquanto vive a expectativa pelos retornos, Davide já tem confirmado, pelo menos, dois destaques de volta ao time titular. Alexander Barboza e Marlon Freitas cumpriram suspensão e ficam à disposição da comissão técnica.